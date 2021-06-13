Настройка Цели в ЯМ и дедупликации Facebook пиксель

Ищу кто сделает цель в Яндекс Метрике Оформленного заказа, чтоб передавались правильно, включая, чтобы на странице checkout success проверялось есть ли order_id, чтобы избежать дублей цели при обновлении страницы и если есть то вывести код цели, предварительно проверив что ym это функция.

А так же настроить дедупликацию фейсбук событий пикселя Facebook и API Conversions, подробнее о дедупликации тут https://www.facebook.com/business/help/823677331451951?id=1205376682832142

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