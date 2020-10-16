armeicev

Александр armeicev

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист по Opencart разобраться почему долго грузится checkout

    Требуется программист по Opencart для анализа и устранения проблемы долгой загрузки страницы checkout. На данный момент время до первого байта составляет 560ms. Необходимо провести диагностику и оптимизацию для улучшения производительности.

    Opencart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация сервера Ubuntu-20.04-amd64 на firstvds в docker контейнере

    Необходимо оптимизировать сервер на Ubuntu 20.04, работающий в Docker-контейнере, для улучшения производительности сайта www.morganic.ru. Обратите внимание на высокое использование оперативной памяти и необходимость сохранения конфигурации БД при перезагрузке контейнера. Цель - снизить время загрузки страницы оформления заказа до 3 секунд.

    DockerUbuntu
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка Цели в ЯМ и дедупликации Facebook пиксель

    Требуется настроить цель в Яндекс Метрике для оформления заказа с проверкой order_id на странице checkout success, чтобы избежать дублей при обновлении. Также необходима дедупликация событий Facebook пикселя и API Conversions для сайта на OpenCart 3.0.36. Подробности о дедупликации указаны в предоставленном источнике.

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт на опенкарт

    Ищу специалиста для долгосрочного сотрудничества. Необходимо развернуть интернет-магазин на шаблоне опенкарт.Настроить хостинг firstvds. Настроить все необходимые модули для начала работы. Объяснить в случае необходимости что и как работает в админке. Проект новый ...

    Opencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад