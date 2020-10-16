Требуется программист по Opencart для анализа и устранения проблемы долгой загрузки страницы checkout. На данный момент время до первого байта составляет 560ms. Необходимо провести диагностику и оптимизацию для улучшения производительности.
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо оптимизировать сервер на Ubuntu 20.04, работающий в Docker-контейнере, для улучшения производительности сайта www.morganic.ru. Обратите внимание на высокое использование оперативной памяти и необходимость сохранения конфигурации БД при перезагрузке контейнера. Цель - снизить время загрузки страницы оформления заказа до 3 секунд.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется настроить цель в Яндекс Метрике для оформления заказа с проверкой order_id на странице checkout success, чтобы избежать дублей при обновлении. Также необходима дедупликация событий Facebook пикселя и API Conversions для сайта на OpenCart 3.0.36. Подробности о дедупликации указаны в предоставленном источнике.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста для долгосрочного сотрудничества. Необходимо развернуть интернет-магазин на шаблоне опенкарт.Настроить хостинг firstvds. Настроить все необходимые модули для начала работы. Объяснить в случае необходимости что и как работает в админке. Проект новый ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт5 лет назад