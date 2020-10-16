Требуется настроить цель в Яндекс Метрике для оформления заказа с проверкой order_id на странице checkout success, чтобы избежать дублей при обновлении. Также необходима дедупликация событий Facebook пикселя и API Conversions для сайта на OpenCart 3.0.36. Подробности о дедупликации указаны в предоставленном источнике.