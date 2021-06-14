Настроить отображение AmazonPay

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На сайте woweuboost.com установлене официальный платежный плагин от Амазона - AmazonPay. После обновления из корзины пропала кнопка оплаты. 

Поскольку, ранее расположение и внешний вид этой кнопки правились с помощью CSS, вероятно все сломалось. Надо найти и починить.

Сам плагин работает, вопрос только в верстке - как кнопки оплаты, так и возможно каких-то попапов и прочих дополнительных декоративных элементов.

CSS
4 года назад
Glun
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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