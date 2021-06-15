Разработать Мультивендорную торговую площадку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок383 просмотра

Нужно разработать и сопровождать Мультивендорную торговую площадку на PHP (Larevel). Подключить платёжную систему.

Имеется полное ТЗ.

Профессиональные требования:

- PHP и JavaScript не менее трех лет;

- Laravel не менее года;

- SQL / PostgreSQL / MySQL;

- Git.

GitJavaScriptLaravelMySQLPHPPostgreSQLSQL
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