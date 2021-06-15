На проекте (Vue.js) нужно доделать новый функционал, такой как чат, опрос, отзывы, работа по макетам из Figma (прикрепляю пример мобильного чата) Необходимо адаптивно заверстать на Vue компонентах и подвязать к API новый функционал. ...
Разработать Мультивендорную торговую площадку
Нужно разработать и сопровождать Мультивендорную торговую площадку на PHP (Larevel). Подключить платёжную систему.
Имеется полное ТЗ.
Профессиональные требования:
- PHP и JavaScript не менее трех лет;
- Laravel не менее года;
- SQL / PostgreSQL / MySQL;
- Git.
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