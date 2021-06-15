1. Поправить отправку данных с сайта в AmoCRM. С определенной формы слать заявку в AmoCRM в определенную колонку определенной воронки. 2. Воткнуть ГуглоКод отслеживания событий (целей) на определенные формы. Откликайтесь, обсудим ...
Музыкальный сайт. Yii, Laravel
Сайт состоит из Базы которая в Exel и верстки. Нужно будет сделать для начала минимальный функционал фронтед, а также простенькую админку стандартную.
По сути есть только 2 основных типа страниц. Страница категории и страница радиостанции, все остальные страницы это уже производные от этих двух, они очень простые по функционалу.
Если по простому.
Есть информация по радиостанции в ексель, нужно взять эту инфу и сформировать каталог радиостанций с нее. Получается есть страница радиостанции где выводится все инфа по ней. (Фото, описание, жанры, название и тд. В верстке там все впринцыпе логично понятно, по каждому полю обьясню куда его выводить.)
И страница категорий, где списки этих радиостанций выводятся. К примеру радиостанции по определенному жанру, стране, городу, языку и тд. Все эти теги есть в Ексель.
Сайт должен работать на каком либо фреймоврке. Laravel или Yii ну или на ваш выбор можно обсудить. На сайте будет использоватся Ajax так как плеер должен играть при переходе по страницам безпрерывно. Главное чтоб сайт был шутсрый и держал нагрузку в будущем.
Вот так выглядит: Страница радиостанции
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