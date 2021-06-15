Внести правки и доработки в проект на Nuxt.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка522 просмотра

То, что уже реализовано можно посмотреть по адресу tagala.ru.

То, что нужно реализовать можно посмотреть по ссылке https://xd.adobe.com/view/7e83caca-ccdb-4689-95d3-2d8a483184b1-2bd0/

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4 года назад
guest_16237590533076
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад