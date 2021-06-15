Доработать скрипт работы по API с QIWI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка561 просмотр

Есть скрипт для работы с API QIWI, написан на PHP, его нужно доработать, сделать так, чтобы подключение к API QIWI происходило через прокси socks5. Ссылку на файл кидаю в личку откликнувшимся

Бюджет по договоренности

PHP
4 года назад
guest_16237611167841
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад