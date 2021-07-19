Ключевые требования. Ключевые требования. !!! Опыт работы - самое главное. Просьба не писать тем, что недавно работает с чат - ботами. Умение работать с правилами, переменными, тегами.Умение формировать туннели продаж.Построение системы напоминаний ...
Натяжка ВП
Необходимо сделать верстку и установить на тест.домен (свой или на нашем хосте) new версию сайта. После завершения работ, теста и принятия заказчиком сайта - перенести на основной домен. Исходники дизайна и ТЗ по прикрепленной ссылке гугл дока.
https://docs.google.com/document/d/1nGi0j4mVCfXZrn0j0ZqQm3_TrzZNDKEt5m44ARqx1Qs/edit?usp=sharing
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