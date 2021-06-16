Настроить выгрузку каталога товаров, интернет-магазина на facebook, через пиксель. Каталог товаров нужно выгрузить не весь, только некоторые категории.
Скрипт нормально рассылающий письма
Насколько я понимаю, это вполне реализуемо, если есть "родная" почта от домена первого уровня.
однако же обычными php средствами сейчас все уходит в спам вне зависимости от содержания. я не могу нормально посылать уведомления пользователям своего сайта.
То есть задача, написать скрипт, который будет использовать родную почту домена mail@дорогидуши.com
и который будет восприниматься как естественная пересылка письма. я не специалист но там вроде то ли подписи, то ли проверка какая. в общем методы не важны, главное чтобы почта доставлялась. если нужна специфическая настройка почты, это тоже нужно будет сделать вам.
пишите цену сроки.
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