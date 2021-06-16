Выгрузка каталога интернет-магазина через пиксель на facebook

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Закрыт1 заявка617 просмотров

Настроить выгрузку каталога товаров, интернет-магазина на facebook, через пиксель. Каталог товаров нужно выгрузить не весь, только некоторые категории.

4 года назад
PaVelWhite
Павел Бел 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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4 года назад