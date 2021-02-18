Подключить скрипт + добавить события на сайт ModX

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки901 просмотр
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Объем работы можно посмотреть в файле - https://docs.google.com/document/d/1E7Z2OgnjQr7lKVeVVSzUvRZjvDt11MKMcKswv9qSArg/edit?usp=sharing

От вас конечная стоимость и срок.

MODX
3 года назад
Enotka-St
Елена 
30 летКазахстан
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$15
1 день
Ответственный исполнитель, оперативная обратная связь. Задача выполнена в срок. Рекомендую!
Замечательная заказчица! Все отлично, предоставлены все доступы. По завершению никаких проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству!