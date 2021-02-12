Настроить amoCRM для внутренней работы компании

Нужно настроить црм под нашу процессы. Примерную схему работы наших сотрудников прикрепили. Нужно автоматизировать процессы и вынести их в црмку.

Нужно автоматизировать только взаимодействие наших операторов. Работу оператора и автора автоматизировать не нужно.

+ Внедрить систему на наш сайт (настроить чаты, сбор заявок в систему црм и т.д.);

+ Внедрить запись разговоров менеджеров;

+ Нужно будет обучить одного из наших сотрудников;

+ Дальнейшая поддержка и ответы на вопросы;

Интересует стоимость и сроки интеграции