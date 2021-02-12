Баш скрипт до обработки данных на сервере

вот сам сайт https://super-verstka.ru/electrocar/ там уже вставили 3д машинку но работает она не корректно. Неверные текстуры. на фото пример какая она должна быть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Telegram бот через который будет продаваться серверные и мобильные proxy.
Есть сервера для мобильных proxy.
Есть сервера для серверных proxy.
На этих серверах настроены proxy.
Через Telegram Bot пользователь приобретает proxy.
По истечению периода действия пользования, идёт запрос на замена пароля к серверу которому принадлежит этот proxy.
- скрипт для перезаписи конфиг файла на сервере мобильных proxy.
* задача: по завершению периода действия proxy в системе, генерируется cлучайный логин пароль или только пароль и перезаписывается конфиг файл. ( новый логин пароль также преcохраняется в админке )
- скрипт для перезаписи тайминга в crontab -e
* задача: При покупке proxy, пользователь выбирает тайминг перезагрузки, или вовсе его отключают через кнопку. Соответственно после покупки proxy, выбранные настройки по таймингу вступают в силу. скрипт должен отправить запрос на перезапись crontab -e.
- скрипт для переключение авторизации между ( авторизация по IP / авторизация по логин пароль ).
* как это на уровне когда должно быть понятия не имею, Но если получится реализовать будет круто..
Жду любые решения
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