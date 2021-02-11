YII2 разработчик для поддержки сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1518 просмотров
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Требуется разработчик на YII2 для поддержки сайта - статейника.

Стек технологий: PHP, YII2, Redis, Postgres, JS, HTML

- Привести некоторые части кода в порядок

- Сделать конкретные задачи по функционалу 

В дальнейшем быть готовым выполнить дополнительные задачи а так же реагировать на проблемы.

3 года назад
FeR-S
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад