Доработка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1440 просмотров
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Добрый день!

Нужно внести ряд изменений на сайте под управлением CMS Wordpress, как со стороны админки, так и на фронте.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

Подробное ТЗ прикрепляю к письму.

Сайт работает с редактором Гуттенберг. 

Спасибо.

WordPressДоработка сайта на WordPress
3 года назад
daggolova
Дмитрий 
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад