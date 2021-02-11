Доработка сайта на Wordpress

Есть сайт поисковик на php, поисковые результаты выводятся с помощью api bing. Сейчас в админке есть поле в которое можно поставить скрипт какой нибудь рекламной системы и объявления будут отображаться во всех результатах поиска независимо от ...
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Добрый день!
Нужно внести ряд изменений на сайте под управлением CMS Wordpress, как со стороны админки, так и на фронте.
Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
Подробное ТЗ прикрепляю к письму.
Сайт работает с редактором Гуттенберг.
Спасибо.
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