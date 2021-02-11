Разработка WEB-интерфейса (React, Typescript) и связка с backend

$1200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки584 просмотра
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НЕ ПРОСТО ВЕРСТКА!

Наш проект представляет из себя программно-аппаратный комплекс, состоящий из:

  • Мобильное приложение (служит для сканирования помещения и ручного мэппинга устройств)
  • Веб-приложение (служит для отображения отсканированного пространства и визуализации аномалий) - на этот блок frontend работ как раз ищем фриланс-разработчика.
WEB 2D

  • Возможность создания объектов, спейсов, датчиков
  • Реализация Нотификаций
  • мониторинг + конфигурация + права
  • Расстановка датчиков на скане
Ваша задача - помочь нашей команде разработки доделать frontend WEB части приложения

Важный момент:

  • необходимо будет передавать фронт в виде компонентов для интеграции их в продукт клиента
  • вся разработка должна вестить в нашем репозитории из соображений безопасности
  • важно проведение code review друг друга
  • добавляем разработчиков в нашу Jira для совместной оперативной работы
Сроки 10 дней. Более подробную информацию (ТЗ и экраны FIGMA) предоставим при личном обсуждении
TypeScriptReact
3 года назад
PHYGITALISM
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад