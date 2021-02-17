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Сайт поисковик, нужна возможность показа объявлений по ключевым словам
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Есть сайт поисковик на php, поисковые результаты выводятся с помощью api bing.
Сейчас в админке есть поле в которое можно поставить скрипт какой нибудь рекламной системы и объявления будут отображаться во всех результатах поиска независимо от ключевого слова.
Нужно решение которое позволит настраивать и показывать рекламные объявления на нужные мне ключевые слова по правилам.
Допустим на странице администратора нужна возможность создавать объявление, задавать текст, указывать на какое ключевое слово должен быть показ этого объявления и гео таргетинг этого объявления (страны европы в основном).
Показать объявление №1, Если поисковое слово = "поисковое слово"
Показать объявление №2, Если поисковое слово = "поисковое слово"
Показать объявление №3, Если поисковое слово = "поисковое слово"
и т.д.
Вид объявления (прикрепил скрин)
Картинка 200x190 px
Заголовок
Описание
Кнопка перехода
Соответственно нужна возможность задавать
- текст заголовка, описания и текст кнопки для каждого объявления
- загружать картинку
- задавать url ссылку, куда будет вести объявление после клика
- возможность включения и выключения для каждого объявления
Нужны дополнительные правила показа рекламного блока с объявлением
1) Главное правило показа объявления - по utm меткам. Если ютм метки пустые - объявление не показывается, правило с ключевым словом игнорируется.
Подробное объяснение: Трафик на поисковик идет с рекламной сетки. Любая трафсетка даёт возможность использовать её токены (или макросы или UTM-метки и тд).
Если значения в ютм метках пустые или дефолтные в кавычках {}, рекламный блок не должен показывается.
https://www.search.com/web?q=poiskovy_zapros&utm_content={parametr1}&utm_term={parametr2}&utm_campaign={parametr3}
Если значения имеются, происходит показ.
https://www.search.com/web?q=poiskovy_zapros&utm_content=12222223123&utm_term=sdfsdsdfsdf&utm_campaign=gfd21zdr2q3
2) Гео таргетинг объявления. Показ объявления для юзеров с определенной страны.
3) Настройка частоты показа объявления для 1го уникального посетителя
2 настройки - 1 раз/неограниченное количество раз.
если частота показа 1 - т.е. приходит уникальный посетитель, ему показывается объявление 1 раз, если он перезагружает страницу, либо уходит а потом приходит по тому же url адресу - объявление уже не показывается для него
В итоге, пример
Показать объявление №1, Если поисковое слово = "поисковое слово", дополнительные правила показа: utm метки, гео показа Италия, частота 1
Интересует возможно ли это все реализовать, через страницу администратора либо еще както.
Работа через безопасную сделку.
Предлагайте цену, могу дать доступ к поисковику.
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