Сайт поисковик, нужна возможность показа объявлений по ключевым словам

Есть сайт поисковик на php, поисковые результаты выводятся с помощью api bing.

Сейчас в админке есть поле в которое можно поставить скрипт какой нибудь рекламной системы и объявления будут отображаться во всех результатах поиска независимо от ключевого слова.

Нужно решение которое позволит настраивать и показывать рекламные объявления на нужные мне ключевые слова по правилам.

Допустим на странице администратора нужна возможность создавать объявление, задавать текст, указывать на какое ключевое слово должен быть показ этого объявления и гео таргетинг этого объявления (страны европы в основном).

Показать объявление №1, Если поисковое слово = "поисковое слово"

Показать объявление №2, Если поисковое слово = "поисковое слово"

Показать объявление №3, Если поисковое слово = "поисковое слово"

и т.д.

Вид объявления (прикрепил скрин)

Картинка 200x190 px

Заголовок

Описание

Кнопка перехода

Соответственно нужна возможность задавать

- текст заголовка, описания и текст кнопки для каждого объявления

- загружать картинку

- задавать url ссылку, куда будет вести объявление после клика

- возможность включения и выключения для каждого объявления

Нужны дополнительные правила показа рекламного блока с объявлением

1) Главное правило показа объявления - по utm меткам. Если ютм метки пустые - объявление не показывается, правило с ключевым словом игнорируется.

Подробное объяснение: Трафик на поисковик идет с рекламной сетки. Любая трафсетка даёт возможность использовать её токены (или макросы или UTM-метки и тд).

Если значения в ютм метках пустые или дефолтные в кавычках {}, рекламный блок не должен показывается.

https://www.search.com/web?q=poiskovy_zapros&utm_content={parametr1}&utm_term={parametr2}&utm_campaign={parametr3}

Если значения имеются, происходит показ.

https://www.search.com/web?q=poiskovy_zapros&utm_content=12222223123&utm_term=sdfsdsdfsdf&utm_campaign=gfd21zdr2q3

2) Гео таргетинг объявления. Показ объявления для юзеров с определенной страны.

3) Настройка частоты показа объявления для 1го уникального посетителя

2 настройки - 1 раз/неограниченное количество раз.

если частота показа 1 - т.е. приходит уникальный посетитель, ему показывается объявление 1 раз, если он перезагружает страницу, либо уходит а потом приходит по тому же url адресу - объявление уже не показывается для него

В итоге, пример

Показать объявление №1, Если поисковое слово = "поисковое слово", дополнительные правила показа: utm метки, гео показа Италия, частота 1

Интересует возможно ли это все реализовать, через страницу администратора либо еще както.

Работа через безопасную сделку.

Предлагайте цену, могу дать доступ к поисковику.