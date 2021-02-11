Собрать контакты и используемые технологии по списку веб сайтов

Есть список сайтов - компаний, потенциальных клиентов на аудит и предоставление услуг по защите веб проектов от различного рода атак.

Необходимо пройти по каждому, бегло изучить структуру, сервисы, другие сайты компаний и наиболее опасные в случае компрометации их части( страницы оплат, ссылки на загрузку приложений, работа с БД с конфидециальной информацией). ﻿Необходимо разбираться в популярных веб-технологиях и веб-серверах. Вы должны ﻿уметь быстро определить CMS или фреймворк, на котором построен сайт и что там крутится на бэкенде(там где это возможно). Laravel, Amazon AWS, S3, Wordpress, Nginx, PHP - вы должны иметь представление об этих и других словах, поверхностно.

﻿Работа заключается в сборе контактных данных возможных клиентов. Контакты собирать как с самих сайтов, так и при помощи сторонних сервисов и поисковых систем.

На выходе я должен получить: самый нуждающийся в защите домен компании, пару почт, комментарии по технологиям и почему выбор был таким.

Сайтов компаний - 1000шт

Указывайте сроки и бюджет, пожалуйста.