haie_vestenhus

Булат Шакиров haie_vestenhushaie_vestenhus
27 летРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
fullstack-разрабочик
Привет, меня зовут Шакиров Булат, мне 24 года. Я веб-программист. Знаю стек технологий html/css/javascript/php
Закончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет в 2018 году по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (бакалавриат)
В 2020 году магистратуру в том же университете по направлению "Информационные системы и технологии".
Реализую Ваш проект качественно и в короткие сроки.
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