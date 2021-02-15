haie_vestenhus

fullstack-разрабочик

Привет, меня зовут Шакиров Булат, мне 24 года. Я веб-программист. Знаю стек технологий html/css/javascript/php

Закончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет в 2018 году по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (бакалавриат)

В 2020 году магистратуру в том же университете по направлению "Информационные системы и технологии".

Реализую Ваш проект качественно и в короткие сроки.