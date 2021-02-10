Разработка браузерной игры

[url=https://www.notion.so/level-up-marketing-ru-fcf177a44ea64b95b379091d46b5b828]ТЗ по level-up-marketing.ru (notion.so) - ссылка [/url]Предлагайте свои цены и сроки. Сайт на битриксе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек или команда имеющая опыт разработки изометрической браузерную игру на JS. Необходимо разработать игру для корпоративной акции. Визуал с нас - во вложении. Механика игры простая: каждый пользователь может "разморозить" определенное количество ячеек (tiles). За некоторыми скрыты призы. За некоторыми возможность заработать дополнительные попытки. Детали игры и техзадание обсужу с потенциальным исполнителем обсужу - сейчас надо предварительная оценка по срокам и деньгам (потолок или вилка). Также необходимы технологии фронтенд (требований нет, но по нагрузке расчетное количество ячеек до 50к - с подгрузкой ячеек или сразу с полным полем, зацикленное или конечное) и бекенд (какой сервер нужно подготовить будет). Спасибо!
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Нужен специалист по .net Нужно пересобрать сайт перевести сайт с .net 2.11 на 5.02 сайт ищет версию 2ю11, а ее нет уже хостинг обновил сервера и вот печалька произошла. грубо говоря нужно определенные файлы превратить в текстовые, а потом обратно, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $80
Доделать верстку (ангуляр 1.5.8) натянуть на сайт Сделано примерно 70 %, дизайн в фигме, осталось пару страниц буквально. Далее подключить по апи (важно полного доступа мы не даем, только по апи + гитлаб). Есть графики ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется сайт на битриксе, нужно как можно быстрее починить/переделать фильтр. ТЗ естьВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Подробное тз во вложенииВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Анимированный слайдер ,ползунок справа, сохранение кода. Работа на 95% с JavaScript. Цена обсуждается. Все подробности в ТЗ.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $3000
Привет! В действующий стартап требуется React разработчик на 3 месяц. Крепкий Middle либо Senior. Команда проекта общается на английском языке. Повседневного разговорного уровня будет достаточно. Требования к кандидатам: - Total of 4+ years of experience as a React ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Доработка двух плагинов, для визуальной настройки продукта и создание бокового слайдера.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Доработка двух плагинов, для визуальной настройки продукта и создание бокового слайдера.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $650
Ищем программиста для сайта с онлайн-расчетом натальной карты. [b]Референс[/b]: [url=https://geocult.ru/natalnaya-karta-onlayn-raschet]https://geocult.ru/natalnaya-karta-onlayn-raschet[/url] Работа разбита на 5 этапов (каждый оплачивается дополнительно). 1) Создание страницы расчета натальной карты, [b]Необходимо иметь/найти базу расположения планет[/b] и созвездий в заданную дату и населенный пункт планеты ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад