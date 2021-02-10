Разработка браузерной игры

Нужен человек или команда имеющая опыт разработки изометрической браузерную игру на JS. Необходимо разработать игру для корпоративной акции. Визуал с нас - во вложении. Механика игры простая: каждый пользователь может "разморозить" определенное количество ячеек (tiles). За некоторыми скрыты призы. За некоторыми возможность заработать дополнительные попытки. Детали игры и техзадание обсужу с потенциальным исполнителем обсужу - сейчас надо предварительная оценка по срокам и деньгам (потолок или вилка). Также необходимы технологии фронтенд (требований нет, но по нагрузке расчетное количество ячеек до 50к - с подгрузкой ячеек или сразу с полным полем, зацикленное или конечное) и бекенд (какой сервер нужно подготовить будет). Спасибо!