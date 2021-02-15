Адаптировать сайты под смартфон

Веб-программированиеЗавершен8 заявок570 просмотров
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Добрый день. Необходимо адаптировать сайты: 1cexcel.ru, 1cscan.ru.

Мобильную версию писать не нужно. Просто откорректировать размеры и положение блоков, размеры текстов и т.д.

3 года назад
guest_16130466865783
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
logarifm
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$60
2 дня
Работа выполнена. Все хорошо
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.