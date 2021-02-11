Настройка CRM BlueSales

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка563 просмотра
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Добрый день!

Нужен специалист, который разберется с настройками CRM системы BlueSales.

ТЗ довольно простое:

https://docs.google.com/document/d/1bjsKgxU7LwlevYXbdmx9Z7q1Z7edfL8akUJ-D5V78mc/edit?usp=sharing

3 года назад
Sanya222
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад