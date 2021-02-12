Требуется программист который может вставить 3д модели в сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка906 просмотров
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вот сам сайт https://super-verstka.ru/electrocar/

там уже вставили 3д машинку но работает она не корректно. Неверные текстуры.

на фото пример какая она должна быть

3 года назад
narchenko_ast
Анатолий 
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад