Решить проблему кодировкой ФБ

Проблема: Фейсбук поменял старый дизайн на новый.

Решение проблемы: Методом подстановки месяцев, в 2020 году,

Проблема решалась, сл образом: В месте пробела, менялись буквы, и все работало.

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMD hcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA 4XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D Август

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMD lcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA 5XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D Сентябрь

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMT BcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTE wXFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D Октябрь

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMT FcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTE xXFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D

Но первый месяц любого нового года, (как и последний) всегда в др. кодировке(не знаю почему).

Так и с года в год.

Такого типа:

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAyMFxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMDFcXFwifVwifSJ9 Январь 2020 года

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAyMVxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjEtMDFcXFwifVwifSJ9 Январь 2021 года.

Соответственно нужно угадать кодировку 2021 года, что бы потом спокойно подставлять месяца.

Года тоже кодируются: г. это год, а м. это месяц: 2014 год= Q и 0 а 2020 год =A и w а еще спереди сменилась буква на j. Возможно есть связь с тем что 10 года закончились, раньше шли подряд буквы - Т. а сейчас начались 20 года.

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9 tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMT(г)QtMD(м)ZcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDE0(г)LTA(м)2XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D 2014 февраля

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9 tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMj(г)AtMD(м)lcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIw(г)LTA(м)5XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D 2020 февраля

По итогу нужно найти ссылку на февраль 2021 года.

Полная ссылка для поиска: https://www.facebook.com/search/posts?q=%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&filters

(Подставляете любую ссылку из списка(убрав пробелы и (м) и (г) например:

=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMDhcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA4XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D

Возможно кто то знает простое решение этой проблемы))