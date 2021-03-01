Решить проблему кодировкой ФБ

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Проблема: Фейсбук поменял старый дизайн на новый.
Решение проблемы: Методом подстановки месяцев, в 2020 году,
Проблема решалась, сл образом: В месте пробела, менялись буквы, и все работало.
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMD hcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA 4XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D Август
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMD lcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA 5XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D Сентябрь
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMT BcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTE wXFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D Октябрь
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMT FcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTE xXFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D
Но первый месяц любого нового года, (как и последний) всегда в др. кодировке(не знаю почему).
Так и с года в год.
Такого типа:
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAyMFxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMDFcXFwifVwifSJ9 Январь 2020 года
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAyMVxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjEtMDFcXFwifVwifSJ9 Январь 2021 года.
Соответственно нужно угадать кодировку 2021 года, что бы потом спокойно подставлять месяца.
Года тоже кодируются: г. это год, а м. это месяц: 2014 год= Q и 0 а 2020 год =A и w а еще спереди сменилась буква на j. Возможно есть связь с тем что 10 года закончились, раньше шли подряд буквы - Т. а сейчас начались 20 года.
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9 tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMT(г)QtMD(м)ZcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDE0(г)LTA(м)2XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D 2014 февраля
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9 tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMj(г)AtMD(м)lcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIw(г)LTA(м)5XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D 2020 февраля
По итогу нужно найти ссылку на февраль 2021 года.
Полная ссылка для поиска: https://www.facebook.com/search/posts?q=%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&filters
(Подставляете любую ссылку из списка(убрав пробелы и (м) и (г) например:
=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMDhcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA4XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D
Возможно кто то знает простое решение этой проблемы))
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