alex_men_san

Александр alex_men_san

 
26 летУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
deh222
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Решить проблему кодировкой ФБ
Все отлично!
Отлично!
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