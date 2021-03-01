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Александр
alex_men_san
alex_men_san
26 лет
Украина
/
Кривой Рог
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Денис Феофанов
deh222
40 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
53 отзыва
(-1)
$10
10 баллов
3 года назад
Решить проблему кодировкой ФБ
Все отлично!
Отлично!
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Отзывы заказчиков
1
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