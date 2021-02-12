Vue компонент для работы с OpenVIDU/Kurento Media Server

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Есть макет сайта на VueJS Mongo/Express/Vue/Node

Необходимо добавить Vue компонент для использования OpenVidu/Kurento или другого медиасервера для Live трансляций.

3 года назад
igorfraa
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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