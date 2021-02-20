Скрипты для Битрикса

Веб-программированиеЗавершен2 заявки498 просмотров
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Коробочный портал Битрикс24

1. Нужен скрипт (PHP код), позволяющий размещать комментарии к заданиям бизнес процессов. https://prnt.sc/z43ez1

2. Нужна доработка, чтобы при постинге комментариев к заданиям БП (как на скрине выше) - приходили уведомления участникам процесса.

3 года назад
demaxxx
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
chexov
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$100
11 дней
Отлично поработали, все время на связи, все оперативно и конструктивно. Буду рад посотрудничать еще!
Хороший заказчик. Было приятно работать с Дмитрием :)