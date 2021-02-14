Перевести сайт на английский язык - Opencart

$54
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1322 просмотра
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Добрый день

Есть сайт quran-pen.com. Нужно сделать так, чтобы сайт был полностью (внешность) на английском языке. 

Все переводы текстов дадим. Описания товаров сами сделаем. Сразу могу сказать, что там есть разработанные под сайт модули. 

Постоплата рублями 4000

OpenCart
3 года назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад