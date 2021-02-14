Перевести сайт на английский язык - Opencart

[i]У нас есть задача : [/i][i]cоздать хml выгрузку из [/i][i]cms [/i][i]Magento 1., в которой будут учтены следующие параметры[/i] [i]1. Структура сайта[/i] [i]2. Привязка товара к структуре сайта[/i] [i]3. Атрибуты товаров[/i] [i]4. Наборы атрибуты товаров ...
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Добрый день
Есть сайт quran-pen.com. Нужно сделать так, чтобы сайт был полностью (внешность) на английском языке.
Все переводы текстов дадим. Описания товаров сами сделаем. Сразу могу сказать, что там есть разработанные под сайт модули.
Постоплата рублями 4000
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