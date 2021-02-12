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Front-end разработчика уровня middle и выше для верстки на React JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Находимся в поиске надежного, быстрого и аккуратного front-end разработчика уровня middle и выше для верстки на React JS с последующей связкой с API CMS.
Нужна верстка для декстопов и мобильных устройств. Предполагается анимация переходов между страницами, прокрутки, горизонтальный скроллинг.
Планируемое время на выполнение проекта: 4 недели. Постановка и контроль задач в Trello. Требуется оперативный ответ по возникающим вопросам.
UX-UI дизайнером внесены небольшие коррективы, но в целом дизайн будет не сильно отличаться от того, что уже есть на сайте: https://online-bookmakers.ru/
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