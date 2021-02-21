Разработка сайтов WordPress или на чистом HTML/CSS/JavaScript .
Разработка приложений на React JS.
Создание Телеграмм-ботов на платформе Node JS.
Создание адаптивных Лендингов с поддержкой кросбраузерности.
Создание интернет-магазинов.
Обо мне: Имею большой опыт коммерческой разработки сайтов и приложений. Всю работу делаю сам и довожу до конца, но для очень сложных задач в друзьях есть опытные программисты и верстальщики. Так что любая задача выполнима! Просто соизмеряйте свои желания и свои возможности...
*Гарантия на выполненную работу!
Технологии:
React JS
JavaScript
HTML
CSS ( SASS/SCSS )
WordPress
Node JS
Рабочий процесс:
1) Оценка работы
2) Качественное выполнение в срок
3) Тестирование
4) Оплата
5) Передача заказчику
Оплата переводом на карту или яндекс.деньги, а так же любым удобным для вас способом.
Контактные данные:
e-mail: [email protected]
telegram: @lip_ok
whatsapp: +375 (29) 362-34-20
vk.com: https://vk.com/alexander_lipen (Писать с пометкой "weblancer")
WhatsappПриём заказов: ПН - ВС с 9:00 до 17:00