☆ Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном ☆

Разработка сайтов WordPress или на чистом HTML/CSS/JavaScript .

Разработка приложений на React JS.

Создание Телеграмм-ботов на платформе Node JS.

Создание адаптивных Лендингов с поддержкой кросбраузерности.

Создание интернет-магазинов.

Обо мне: Имею большой опыт коммерческой разработки сайтов и приложений. Всю работу делаю сам и довожу до конца, но для очень сложных задач в друзьях есть опытные программисты и верстальщики. Так что любая задача выполнима! Просто соизмеряйте свои желания и свои возможности...

*Гарантия на выполненную работу!

Технологии:

React JS

JavaScript

HTML

CSS ( SASS/SCSS )

WordPress

Node JS

Рабочий процесс:

1) Оценка работы

2) Качественное выполнение в срок

3) Тестирование

4) Оплата

5) Передача заказчику

Оплата переводом на карту или яндекс.деньги, а так же любым удобным для вас способом.

Контактные данные:

e-mail: [email protected]

telegram: @lip_ok

whatsapp: +375 (29) 362-34-20

vk.com: https://vk.com/alexander_lipen (Писать с пометкой "weblancer")

WhatsappПриём заказов: ПН - ВС с 9:00 до 17:00