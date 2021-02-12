WebView - создание кроссплатформенного приложения

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Добрый день!
Есть задача - для готового адаптивного сайта сделать кроссплатформенное мобильное приложение WebView.
Ссылку на сайт скину кандидатам. в заявках указывайте опыт и примеры приложений.
Антиспам - в начале заявки пишите : "Приложение"
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