Доработка верстки на vue.js

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Добрый день!
Необходимо верстку на scss/jquery/jade/gulp доработать на vue.js и интегрировать с написанным апи
В заявках обязательно указывайте опыт работы с подобными задачами и примеры.
Антиспам - в начале заявки пишите "vue разработка"
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