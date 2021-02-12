Доработать веб-форму Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки708 просмотров
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Есть стандартная веб-форма Битрикс, необходимо добавить поле Город.

Значение этого поля должно выбираться пользователем таким образом Страна->Регион->Город (данные подгружаются из БД).

3 года назад
AlexDT
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад