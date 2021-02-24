Владислав, 21 год.
Ответственный.
Выполню Вашу задачу любой сложности быстро и качественно.
Специализация: 1c-Битрикс, Битрикс24 (опыт 2 года), Ionic, React Native
Telegram: @v_rusy
Действие аккаунта приостановлено!
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$250
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
3 года назад
Отлично справился, качество, скорость.
Ответный отзыв
Все круто и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$10
10 баллов
3 года назад
Быстро и хорошо выполненная работа со стороны Владислава. Учел дополнительные просьбы и выполнил их.
Ответный отзыв
Все быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
3 года назад
Отличный программист. Хорошо знает Bitrix
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все быстро и четко. Всем рекомендую.