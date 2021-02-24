workrusyuladzis

Владислав workrusyuladzis

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Владислав, 21 год.

Ответственный.

Выполню Вашу задачу любой сложности быстро и качественно.

Специализация: 1c-Битрикс, Битрикс24 (опыт 2 года), Ionic, React Native

Telegram: @v_rusy

ReactБитриксReact NativeIonic
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
3 года назад
Натяжка верстки на Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Anton_Kraft
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Доработка битрикс - верстка и установка блоков
Отлично справился, качество, скорость.
Все круто и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
oksar
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Программист Битрикс
Быстро и хорошо выполненная работа со стороны Владислава. Учел дополнительные просьбы и выполнил их.
Все быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Починить форму на сайте на Bitrix
Отличный программист. Хорошо знает Bitrix
Отличный заказчик. Все быстро и четко. Всем рекомендую.
Ответный отзыв