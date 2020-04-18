Требуется профессиональная настройка контекстной рекламы в Телеграм. Необходимо указать опыт работы, стоимость услуг и предполагаемые сроки выполнения задачи. Идеальный кандидат должен обладать навыками настройки и оптимизации рекламных кампаний.
Создание сайта, продвижение сайта
У нас можно заказать: создание сайта, наполнение, оптимизацию, продвижение сайта, ведение-поддержку сайта. Получить консультацию по интересующему вопросу.
Поддержка сайта
Если вам нужна оптимизация, поддержка сайта или группы/сообщества в социальных сетях, то можно выбрать как комплексные, так и разовые услуги.
Сайт: Ombm.ru
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется написать информативные тексты на тему отдыха. Оплата составляет 100 рублей за 1000 знаков. Идеально для копирайтеров, желающих поделиться знаниями о различных способах отдыха и путешествий.Копирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать сниппет или плагин для MODX Revo, который будет автоматически парсить файлы обмена товаров из 1С и управлять товарами в miniShop2. Необходимо реализовать загрузку и обновление товаров на сайте из XML-файлов с FTP-сервера, включая изображения. Также требуется настроить скрипт для ежедневного запуска по cron, который будет загружать новый файл, парсить его и обновлять данные о товарах.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно доработать плагин Wordpress Advanced CF7 DB. Нужно добавить несколько полей фильтрации. Пишите, пожалуйста, цену.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен человек для анализа групп конкурентов в Инстаграм и составление рекомендаций, на основе анализа, по ведению группы. Пишите, пожалуйста, цену и опыт.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен человек для продвижения канала на Youtube. Пишите, пожалуйста, цену и опыт.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен программист хорошо знакомый с ModX. Требования к работе: установка и настройка сайтов на ModX по ТЗ. Стоимость настройки одного сайта 4000-5000р.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно разработать шаблон для постов в инстаграм для доставки суши https://www.instagram.com/dostavkasushi_chehova/ Стоимость 500р.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна разработка креативного логотипа. Пишите, пожалуйста цену и сроки.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка HTML шаблона - копии главной и части других страниц сайта. Без личного кабинета. Шаблон должен использовать Bootstrap последней версии. Пишите стоимость и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Нужна разработка логотипа. Пишите, пожалуйста, цену и сроки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Нужно выполнить работы по переносу части Каталога https://chehov124.ru/catalog/ на Главную страницу сайта - https://chehov124.ru/ Сайт на Битрикс. Оплата 350р./час.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Нужна Адаптация шаблона под OpenCart 3, чтобы можно было установить его на движок OC и при этом работали все стандартные функции ОС. Должны соблюдаться все подходы к оформлению и разметке кода, чтобы сторонние ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Создание модуля/плагина «Добери до суммы и получи подарок» на сайте shashlichnyi-dvor.com. Нужно создать/доработать существующий плагин для wordpress. В админке плагина выбираем подарки для клиента из существующих товаров woocommerce и сумму, которую необходимо набрать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно написать текст для главной страницы сайта - happybakers.ru 100р/1000 знаков.Продающие тексты18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Здравствуйте. Нужно написать текст про удаление татуировок. Текст должен легко читаться, без ошибок. Уникальность от 85%. 140р. за 1000 знаков.Продающие тексты12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно найти фотографии товаров - 9000. Внести в таблицу excel. Таблица будет предоставлена. Требования к фото - формат jpg, без логотипов и водяных знаков. Название файла на латинице, желательно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить видео трансляцию на Youtube, чтобы изображение выводилось, переключалось, с трех разных камер.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать плагин для Wordpress. На сайте есть формы оплаты онлайн занятий (каждое занятие оплачивается отдельно, но форма одна и та же). Оплата через яндекс.деньги. Должны собираться ФИО, телефон и email оплачивающего. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужна база компаний из 2Gis одного региона. В формате Excel: название, адрес, телефон, электронный адрес. Пишите, пожалуйста, цену.Базы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад