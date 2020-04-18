Разработать сниппет или плагин для MODX Revo, который будет автоматически парсить файлы обмена товаров из 1С и управлять товарами в miniShop2. Необходимо реализовать загрузку и обновление товаров на сайте из XML-файлов с FTP-сервера, включая изображения. Также требуется настроить скрипт для ежедневного запуска по cron, который будет загружать новый файл, парсить его и обновлять данные о товарах.