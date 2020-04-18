oksar

Оксана oksar

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание сайта, продвижение, поддержка

Создание сайта, продвижение сайта

У нас можно заказать: создание сайта, наполнение, оптимизацию, продвижение сайта, ведение-поддержку сайта. Получить консультацию по интересующему вопросу.

Поддержка сайта

Если вам нужна оптимизация, поддержка сайта или группы/сообщества в социальных сетях, то можно выбрать как комплексные, так и разовые услуги.

Сайт: Ombm.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
9 баллов
4 года назад
Разработка логотипа
Сотрудничеством довольна.
Софья подошла ответственно к работе, была на связи постоянно. Общение приятное.
Ответный отзыв
TuMko123
Тимофей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
4 года назад
Разработка HTML шаблона
BootstrapHTML
Был рад сотрудничеству. Четкая постановка задачи, оплата произведена в срок. Рекомендую.
Сотрудничеством довольна! Тимофей выполнил быстро и качественно сложную задачу. Все было сделано без ошибок. Всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
workrusyuladzis
Владислав 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Программист Битрикс
Все быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро и хорошо выполненная работа со стороны Владислава. Учел дополнительные просьбы и выполнил их.
Ответный отзыв
Katrin_Lovecraf
Екатерина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Поиск фотографий
Я была рада сотрудничать, чётко поставленные задачи, быстрая оплата. Рекомендую заказчика!
Екатерина быстро выполнила работу, хоть заказ и был большим. Фото все были качественными. Спасибо за хорошую и быструю работу!
Ответный отзыв
Andrew_Pol
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Настройка трансляции на Youtube
Отличный заказчик, интересные задачи, оплата без проблем и адекватные переговоры. Спасибо за сотрудничество!
Грамотное выполнение задачи. Все, что оговаривалось выполнено. Результатом довольны. Приятно работать с профессионалами.
Ответный отзыв
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