База компаний из 2Gis

Базы данныхЗавершен7 заявок509 просмотров
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Здравствуйте.

Нужна база компаний из 2Gis одного региона. В формате Excel: название, адрес, телефон, электронный адрес.

Пишите, пожалуйста, цену.

4 года назад
oksar
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_ZH
Владимир 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$16
4 дня
Оперативное выполнение работы. Спасибо.
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