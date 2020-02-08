Написание несколько функций на php + мелкие задачи

Нужен человек, знающий php для реализации нескольких функций для сайта.

Функция 1: Заполнение таблицы рандомными строками с txt файла. + Динамическое изменение первая строка берется с файла, вторая заполняется первой, третья второй и т.д

Функция 2: Рандомное изменение переменной на минус определенный диапазон раз в несколько секунд, динамическое отображение на странице каждый раз после изменение

+ Мелкие задачи: Сохранение данных введенных пользователем в куки-переменные с последующим их отображением, маски ввода данных (дата, номер карты), выпадающий список, ip пользователя, определение города по IP

Более подробное ТЗ в ЛС

Дедлайн 1-2 дня.