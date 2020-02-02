Построить ER-модель базы данных

$8
Базы данныхЗакрыт1 заявка261 просмотр
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Задание. 

1. Выбрать предметную область 

2. Выполнить системный анализ предметной области. 

3. Построить ER-модель базы данных. 

4. Перейти к реляционной модели данных (таблиц должно быть не меньше 5). 

5. Создать БД в Postgresql. (освоить приемы создания таблиц через конструктор и операторами SQL) 

6. Написать и выполнить запросы к БД (со смыслом, группировками, подзапросами). 

Еще нужно приложить пошаговое описание работы (текстовым документом), чтобы можно было шаг за шагом понять что/где и как сделали (чтобы обьяснить другому человеку). Бюджет строго ограничен. Заранее спасибо!

4 года назад
guest_15808232778647
4 года в сервисе
Был
4 года назад