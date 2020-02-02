Необходимо установить на хостинг Bootpay скрипт приема платежей и подключить к нему Телеграм бота. 1.Загрузить архив с Bootpay на хостинг. 2. Перенести файлы скрипта и установочный дамп БД SQL в корневую папку. 3.В хостинг-панеле перейдите в раздел управления ...
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Задание.
1. Выбрать предметную область
2. Выполнить системный анализ предметной области.
3. Построить ER-модель базы данных.
4. Перейти к реляционной модели данных (таблиц должно быть не меньше 5).
5. Создать БД в Postgresql. (освоить приемы создания таблиц через конструктор и операторами SQL)
6. Написать и выполнить запросы к БД (со смыслом, группировками, подзапросами).
Еще нужно приложить пошаговое описание работы (текстовым документом), чтобы можно было шаг за шагом понять что/где и как сделали (чтобы обьяснить другому человеку). Бюджет строго ограничен. Заранее спасибо!
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