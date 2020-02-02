Задание.

1. Выбрать предметную область

2. Выполнить системный анализ предметной области.

3. Построить ER-модель базы данных.

4. Перейти к реляционной модели данных (таблиц должно быть не меньше 5).

5. Создать БД в Postgresql. (освоить приемы создания таблиц через конструктор и операторами SQL)

6. Написать и выполнить запросы к БД (со смыслом, группировками, подзапросами).

Еще нужно приложить пошаговое описание работы (текстовым документом), чтобы можно было шаг за шагом понять что/где и как сделали (чтобы обьяснить другому человеку). Бюджет строго ограничен. Заранее спасибо!