Задание по базам данных в Microsoft SQL (SSMS)

Нужно сделать скрипт по заданию и пояснительную записку к нему. Усложнять ничего не нужно, сделать на простом уровне. Вариант задания в виде текста и готовой базы предоставлю.

Создание всех объектов должно быть отражено в скрипте. Проектирование должно быть отражено в пояснительной записке.

Спроектировать базу данных.

Перечислить решаемые задачи. Среди решаемых задач должны быть пространственные данные и импорт-экспорт из/в XML.

Перечислить пользователей и их возможности.

Перечислить ограничения.

Спроектировать таблицы, указать типы данных и ограничения целостности.

Уточнить направления дальнейшего развития.

Создать базу данных.

Настроить безопасность:

Создать логины и пользователей.

Создать роли.

Создать для своей базы данных:

Таблицы с тестовыми данными.

Представления.

Индексы.

Процедуры (все обновление данных в БД допускаются только через процедуры. Использовать обработку ошибок, курсоры и транзакции там, где это необходимо.)

Функции.

Триггеры.

Выдать привилегии на запуск процедур и функций.

Добавить в скрипт проверку для всех созданных программных объектов.

Импортировать данные из внешних источников. Импорт должен быть отражен в скрипте или в пояснительной записке.

Создать процедуру для экспорта данных. Экспорт должен быть отражен в скрипте или в пояснительной записке.

Настроить резервное копирование базы данных. Резервное копирование должно быть отражено в скрипте или в пояснительной записке.