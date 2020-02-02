Задание по базам данных в Microsoft SQL (SSMS)

Задание. 1. Выбрать предметную область 2. Выполнить системный анализ предметной области. 3. Построить ER-модель базы данных. 4. Перейти к реляционной модели данных (таблиц должно быть не меньше 5). 5. Создать БД в Postgresql. (освоить приемы создания таблиц через конструктор и ...
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Нужно сделать скрипт по заданию и пояснительную записку к нему. Усложнять ничего не нужно, сделать на простом уровне. Вариант задания в виде текста и готовой базы предоставлю.
Создание всех объектов должно быть отражено в скрипте. Проектирование должно быть отражено в пояснительной записке.
Спроектировать базу данных.
Перечислить решаемые задачи. Среди решаемых задач должны быть пространственные данные и импорт-экспорт из/в XML.
Перечислить пользователей и их возможности.
Перечислить ограничения.
Спроектировать таблицы, указать типы данных и ограничения целостности.
Уточнить направления дальнейшего развития.
Создать базу данных.
Настроить безопасность:
Создать логины и пользователей.
Создать роли.
Создать для своей базы данных:
Таблицы с тестовыми данными.
Представления.
Индексы.
Процедуры (все обновление данных в БД допускаются только через процедуры. Использовать обработку ошибок, курсоры и транзакции там, где это необходимо.)
Функции.
Триггеры.
Выдать привилегии на запуск процедур и функций.
Добавить в скрипт проверку для всех созданных программных объектов.
Импортировать данные из внешних источников. Импорт должен быть отражен в скрипте или в пояснительной записке.
Создать процедуру для экспорта данных. Экспорт должен быть отражен в скрипте или в пояснительной записке.
Настроить резервное копирование базы данных. Резервное копирование должно быть отражено в скрипте или в пояснительной записке.
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