Собрать базу телефонных номеров

Нужно сделать скрипт по заданию и пояснительную записку к нему. Усложнять ничего не нужно, сделать на простом уровне. Вариант задания в виде текста и готовой базы предоставлю. Создание всех объектов должно быть отражено в скрипте. Проектирование ...