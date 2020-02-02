App: viewer, editor SQL + Amazon AWS ES2 Database

Базы данныхЗакрытнет заявок254 просмотра
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Создать удобный редактор и вьювер для многопользовательской базы данных,содержащей информацию в виде чисел, текста, фото и видео.

Web-версия и мобильное приложение (начинаем с iOS Swift)

Добавить:

- модуль для вывода статистики, формирования аналитического отчета;

- модуль корректировки записей базы данных.

4 года назад
guest_15811837446926
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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