App: viewer, editor SQL + Amazon AWS ES2 Database

Привет. Нужно спрасить 5к объявлений с указанного сайта. Смапить их под мою модель данных. Залить в мою базу. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать удобный редактор и вьювер для многопользовательской базы данных,содержащей информацию в виде чисел, текста, фото и видео.
Web-версия и мобильное приложение (начинаем с iOS Swift)
Добавить:
- модуль для вывода статистики, формирования аналитического отчета;
- модуль корректировки записей базы данных.
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