Доработка битрикс - верстка и установка блоков

Добрый день, есть вот такой заказ. Я представляю вебстудию, по этому проекту будут еще разные доработки. Есть еще много проектов на битриксе, ищу регулярного партнера по доработкам битрикса.

Первое задание:

1. сверстать шаблон

2. установка на битрикс

3. Логика такая если поля пустые они не выводятся если в полях есть данные они появляются на сайте в главных разделах рубрик или сделать чекбоксы (включено выводится или нет).

http://sms-ek.ru/catalog/teplovoe_oborudovanie/