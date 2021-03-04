Доработка битрикс - верстка и установка блоков

$15
Веб-программированиеЗавершен2 заявки700 просмотров
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Добрый день, есть вот такой заказ. Я представляю вебстудию, по этому проекту будут еще разные доработки. Есть еще много проектов на битриксе, ищу регулярного партнера по доработкам битрикса.

Первое задание:

1. сверстать шаблон

2. установка на битрикс

3. Логика такая если поля пустые они не выводятся если в полях есть данные они появляются на сайте в главных разделах рубрик или сделать чекбоксы (включено выводится или нет).

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3 года назад
Anton_Kraft
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
workrusyuladzis
Владислав 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Отлично справился, качество, скорость.
Все круто и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество