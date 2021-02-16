Реализовать верстку сайта и установку на Wordpress

Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта https://zabotadoula.ru/

После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен.

ВАЖНО: нам нужно реализовать личный кабинет.

Жду Ваших предложений: на какой cms вы можете это сделать, сроки и стоимость.

Исходники ПК: https://www.figma.com/proto/77KFsrPf5tTgFY6iW745c2/zabotadoula.ru

Исходники Мобайл: https://www.figma.com/proto/x8JrQbPcYq5D1dLC46kI4K/zabotadoula.ru-mobile

Техническое задание для программиста:

https://docs.google.com/document/d/12EmmQaaBAaMLRUIJN3915Tb_eFOKTrtbD0tB8mKDBco/edit#heading=h.ou7ng0v015m9