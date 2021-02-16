Скрипт на js+ajax

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки549 просмотров
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Добрый день.

Имеется рабочий скрипт на 10 строчек (работа с window.getSelection). Необходимо изменить логику: если выделенный элемент уже имеет стиль overline, то снять его.

Ajax
3 года назад
semestr
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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