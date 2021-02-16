Доработать сайт и продвинуть его в топ

Модуль СДЭК и Почты РФ считает сейчас только для РФ, нужно добавить подсчеты стран для СДЭКа (Беларусь и Казахстан), Остальные страны подсчитываются при помощи почты РФ, сделать несколько изменений JS в логике отображения полей Обязательные/необязательные. Админка ...