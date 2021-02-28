Веб-сайт на основе базы данных

Веб-программированиеЗавершен7 заявок639 просмотров
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Имеется база данных в Excel на 60К записей по 20+ элементов в каждой. Задача: сделать веб-сайт на ее основе со сложным поиском, возможностью добавления/удаления/редактирования записей, привязкой фото к каждой и выдачей по определенному образцу.

3 года назад
isp447
Иван 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$5
7 дней
Аркадий справился с работой в установленный срок и на отлично! Все задачи, поставленные в ТЗ, были выполнены досконально, результатом остался очень доволен. Всем рекомендую как ответственного и оперативного исполнителя.
Было очень приятно работать с Иваном, очень хороший человек приятный в общении и с интересными задачами. Давно не встречал такой грамотной и четкой постановки задачи, продолжаем сотрудничество!