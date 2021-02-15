Создать платформу для онлайн школы

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок637 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует создание онлайн платформы для онлайн школы иностранных языков, с личным кабинетом студентов, домашним заданием, возможностью прикреплять тесты и окошком с информацией про следующее занятие

По такой идее, как у скайенг, только проще )))

 

3 года назад
guest_1613400934312
3 года в сервисе
Был
3 года назад