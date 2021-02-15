Нам нужно разработать виджет аналогичный с виджетом envybox.io (квиз) https://eco-service.kz/washer/ на этом сайте кнопка "рассчитать стоимость ремонта" и дальше опросник, ответы которого дальше сыпятся в чат телеграм. В админке можно настраивать текст на кнопке, ее форму, ...
Сделать редизайн страницы записи на базе темы Engage для WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать редизайн шаблона записи по макетам:
1. Переместить блок фотографий и изменить их отображение
2. Изменить отображение списка площадок на объекте и загрузку виджета по нажатию на кнопку
3. Добавить вывод на страницу дополнительной информации из текущих API
Следует учесть верстку под планшет\мобилку
Текущее состояние: https://musbooking.com/katalog/repetitsionnye-bazy/moskva-i-mo/repetitsionnaya-baza-overtime-studios
Макеты для ознакомления:
https://www.figma.com/file/Tu2gyitJH9H9I2roMk69TZ/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82?node-id=0%3A1
Обязательные требования:
- адекватная семантическая верстка
- сохранение текущей логики и функционала в новой вёрстке
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