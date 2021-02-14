Создание CPA сети

Здравствуйте, нужен опытный программист для реализации CPA партнерки с интеграцией по API к другим партнеркам для выгрузки товаров с них и

отправление заявок/лидов.Функционал по сути стандарт CPA партнерской программы как со стороны вебмастера так и рекламодателя.