Правки в CRM на самописе php

Есть CRM "аренда" и "продажа". Они почти клоны.

1. "Аренда". "Продажа". Квартиры. Клиенты. Ссылка "скрыть/раскрыть инструменты" https://skr.sh/s6PpLWp0j5Z . (можно сделать свой вариант) Сделать чтоб по умолчанию инструменты раскрыты. При обновлении страницы оставалось так как нажал пользователь. А то они каждый раз будут раскрыты, хотя пользователь указал "скрыть". можно для этого сделать 2 отдельных кнопки "скрыть" и "раскрыть"

1.1. "Аренда". Квартиры. до какого столбца скрывать инструменты https://skr.sh/s6PpLWp0j5Z

1.2. "Продажа" "Квартиры". До какого столба скрывать инструменты https://skr.sh/s6PYju5yTLu

2. В crm "аренда и продажа" в "квартирах" есть такой фильтр "показывать только дубли по номеру телефона" https://skr.sh/s6PcBkblJlf . Сделать такой же в "клиентах" в CRM "аренда" и "продажа" Итого в 2х местах.

3. "Аренда". "Квартиры" есть такая кнопка "пометить дубли" https://skr.sh/s6PyBdTlz8j сделать такую же в "crm продажа" в "Картирах" и в "клиентах". Итого в 2х местах.

4. CRM "аренда" и "продажа" Отбор клиентов. Сделать сортировку по столбу "аудио" по "есть/нет запись" http://joxi.ru/DmBqBevi4ppPYr . Итого в 2х местах.

5. нужен разработчик для этого проекта так как правок много с бюджетом 30000.

6. Прошу сразу писать:

6.1. когда готовы приступить.

6.2. сколько стоит час вашей работы.

6.3. насколько разбираетесь в чужом коде.

6.4. как с вами связаться.