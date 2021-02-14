Правки в CRM на самописе php

Есть сайт на WP. По сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ необходимо добиться зеленного показателя 90+ для ПК и Мобильной версии. Сейчас для ПК средний показатель, для Моб. плохой. При решении аналогичной задачи на других сайтах на CMS WP хороший ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть CRM "аренда" и "продажа". Они почти клоны.
1. "Аренда". "Продажа". Квартиры. Клиенты. Ссылка "скрыть/раскрыть инструменты" https://skr.sh/s6PpLWp0j5Z . (можно сделать свой вариант) Сделать чтоб по умолчанию инструменты раскрыты. При обновлении страницы оставалось так как нажал пользователь. А то они каждый раз будут раскрыты, хотя пользователь указал "скрыть". можно для этого сделать 2 отдельных кнопки "скрыть" и "раскрыть"
1.1. "Аренда". Квартиры. до какого столбца скрывать инструменты https://skr.sh/s6PpLWp0j5Z
1.2. "Продажа" "Квартиры". До какого столба скрывать инструменты https://skr.sh/s6PYju5yTLu
2. В crm "аренда и продажа" в "квартирах" есть такой фильтр "показывать только дубли по номеру телефона" https://skr.sh/s6PcBkblJlf . Сделать такой же в "клиентах" в CRM "аренда" и "продажа" Итого в 2х местах.
3. "Аренда". "Квартиры" есть такая кнопка "пометить дубли" https://skr.sh/s6PyBdTlz8j сделать такую же в "crm продажа" в "Картирах" и в "клиентах". Итого в 2х местах.
4. CRM "аренда" и "продажа" Отбор клиентов. Сделать сортировку по столбу "аудио" по "есть/нет запись" http://joxi.ru/DmBqBevi4ppPYr . Итого в 2х местах.
5. нужен разработчик для этого проекта так как правок много с бюджетом 30000.
6. Прошу сразу писать:
6.1. когда готовы приступить.
6.2. сколько стоит час вашей работы.
6.3. насколько разбираетесь в чужом коде.
6.4. как с вами связаться.
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